Fußball

11.05.2024

Er möchte mit seinem Herzensverein in die Kreisliga

Plus Die Nummer Eins des SV Gablingen, Björn Reich, hält trotz eines herben Rückschlags am Traum vom Aufstieg fest. Warum er auf Festivals das Handy in der Tasche lässt und alkoholische Getränke eher meidet.

Gablingen Der Schlussmann des SV Gablingen, Björn Reich, zählt mit 20 absolvierten Partien in der laufenden Saison zu den Dauerbrennern der Kreisklasse Augsburg Nordwest. Der 28-jährige Digitalisierungsmanager, der in seinem Team kurz „Bongo“ genannt wird, ist ein echtes Eigengewächs des SVG. Obwohl er am vergangenen Spieltag zu Gast bei Spitzenreiter Leitershofen drei Mal hinter sich greifen musste (3:0), bleibt er in Sachen Aufstiegsträume weiterhin zuversichtlich. „Die Hoffnung, es noch in die Relegation zu schaffen, stirbt zuletzt“, sagt der gebürtige Gablinger. Eine von Reichs Leidenschaften sind Musikfestivals, für die er bis in die Niederlande oder Österreich reist.

1. Bunte oder schwarze Handschuhe?

