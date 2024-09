Erst Überflieger, dann vom Platz geflogen

„Souverän sieht anders aus.“ Abteilungsleiter Rico Kornisch wusste nach dem Schlusspfiff nicht so recht, ob er sich jetzt wirklich freuen sollte. Zwar hatte sein TSV Gersthofen gerade mit 2:1 gegen den TSV Nördlingen II gewonnen und damit zu Spitzenreiter TSV Hollenbach aufgeschlossen, doch eine Szene erzürnte den Fußballchef: Fabian Bühler, zuvor zweifacher Torschütze, sah nach einem völlig unnötigen Nachtreten die Rote Karte. Er erwies seiner Mannschaft damit einen Bärendienst, denn seine verbliebenen Mitspieler mussten in Unterzahl bis in die sechste Minute der Nachspielzeit zittern, ehe der glückliche Sieg feststand.

