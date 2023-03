Fehlstart für die Frühstarter

Plus TSV Zusmarshausen verpasst den Sprung auf Platz drei. Westheim bleibt im Abstiegsstrudel.

Die beiden Frühstarter aus dem Augsburger Land haben in der Fußball-Kreisliga Ausgburg einen Fehlstart hingelegt. Der TSV zusmarshausen verpasste mit einer 1:3-Heimniederlage gegen den FC Stätzling II den Sprung auf Platz drei, die SpVgg Westheim unterlag dem neuen Spitzenreiter SpVgg Langerringen mit 0:4 und steckt weiter ganz tief im Tabellenkeller fest.