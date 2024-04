Gelingt dem TSV Dinkelscherben ein Achtungserfolg?

Der TSV Dinkelscherben will gegen den Tabellendritten SV Egg an der Günz den Sieg aus der Vorsaison wiederholen. Am Mittwoch steigt absolutes Kellerduell.

Am Sonntagnachmittag empfängt der TSV Dinkelscherben den Tabellendritten SV Egg an der Günz in der heimischen GW-TEC Arena. Mit einem Auge blicken die Lila-Weißen allerdings schon auf die darauffolgenden Spiele - schließlich geht es innerhalb einer Woche (Mittwoch, 19.15 Uhr gegen Haunstetten, Sonntag in Heimertingen) gegen zwei Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

„Wir wollen es gar nicht erst auf die direkten Duelle ankommen lassen, sondern bereits gegen Egg einen Achtungserfolg einfahren“, sagt Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel - wohlwissend, dass für den Gegner der Zug nach ganz oben vermutlich abgefahren ist. Acht Punkte liegen die Unterallgäuer hinter dem Zweitplatzierten FC Thalhofen, unter der Woche gab die Elf von Thomas Fackler eine 2:0-Führung gegen den SV Mering aus der Hand (Endstand 2:2).

Bereits in der Vorsaison konnten die Reischenauer dem damaligen Tabellenführer aus Egg ein Schippchen schlagen - beim klaren 3:0-Heimsieg profitierte man jedoch von einer 68-minütigen Überzahl. „Dies zu wiederholen, wird sicherlich nicht einfach“, erklärt Finkel. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage möchte seine Mannschaft den Zuschauern aber erneut zeigen, „dass wir auch gegen Egg unbedingt gewinnen wollen“. Mit Blick auf die Tabelle wären ein Sieg Gold wert, schließlich wird im Keller derzeit fleißig gepunktet.

Am vergangenen Sonntag musste sich die Finkel-/Fürst-Elf mit einer torlosen Punkteteilung gegen den FC Oberstdorf zufriedengeben - ein absolutes Novum in dieser Saison. „Es war ein gerechtes Unentschieden, auch wenn wir insgesamt mehr investiert hatten“, lautete das Fazit des Dinkelscherber Trainerteams. Mit Alexander Bäurle und Elias Sirch könnten am Sonntag zwei zuletzt angeschlagene Spieler in den Kader zurückkehren. Das Hinspiel in Egg endete übrigens 2:2. (ilia)