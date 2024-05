Gersthofen gegen Stätzling: Kein Spiel wie jedes andere

Plus Warum das Derby zwischen dem TSV Gersthofen und dem FC Stätzling für eine Reihe von Spielern etwas ganz besonders ist. Sogar ein Bruderduell gibt es.

Drei Partien sind noch auszuspielen, dann ist die Saison 2023/24 der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord Geschichte. Für den TSV Gersthofen ist sie nicht erst seit der 2:3-Niederlage im Nachholspiel beim FC Günzburg gelaufen. Und dennoch könnten die Schwarz-Gelben eine Rolle im Kampf um die Meisterschaft spielen. Am Samstag (15 Uhr) ist nämlich der FC Stätzling zu Gast in der Abenstein-Arena. Für einige Spieler auf beiden Seiten ist das kein Spiel wie jedes andere.

Da trifft zum einen Gersthofens Rechtsverteidiger Manuel Rosner auf seinen Bruder Fabian, der beim FC Stätzling zwischen den Pfosten steht und von TSV-Trainer Thomas Holzapfel als bester Torhüter der Liga bezeichnet wird. „Wenn der Manu dem Fabian einen reinhauen würde, das wäre der Hammer“, lacht Holzapfel, den auch klar ist: „Viele Chancen werden wir nicht bekommen.“