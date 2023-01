Fußball

17.01.2023

„Ich schieße nicht viele Tore, aber schöne“

Von Eishockeyspieler Patrick Reimer (links) und Moderator Tim Meiler erhielt Marcel Burda vom SV Cosmos Aystetten in der Sendung „Blickpunkt Sport“ die Trophäe für den „Bayerntreffer“ des Monats November überreicht.

Plus Marcel Burda vom SV Cosmos Aystetten erzielt den „Bayerntreffer“ des Monats November. Auszeichnung in der Sendung „Blickpunkt Sport“.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate hat ein Fußballer aus dem Augsburger Land den „Bayerntreffer“ des Monats erzielt. Nach Maximilian Repasky vom TSV Fischach im Oktober konnte am Sonntagabend Marcel Burda vom SV Cosmos Aystetten in der BR-Kultsendung „Blickpunkt Sport“ die Auszeichnung für den Monat November in Empfang nehmen.

