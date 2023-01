Im dritten Anlauf gelingt der erste Sieg

Plus Landesligist TSV Gersthofen startet gegen den Ligakonkurrenten TSV Hollenbach erfolgreich in die Vorbereitung.

„So können wir gleich sehen, wo wir stehen“, hatte Gerhard Hildmann, der Trainer des TSV Gersthofen, vor dem ersten Testspiel gegen den TSV Hollenbach gesagt. Im letzten Spiel des vergangenen Jahres musste man gegen diesen Gegner eine bittere 0:1-Heimniederlage einstecken, im Hinspiel gab es ein torloses Unentschieden. Am Sonntag hatten die Lechstädter in diesem Duell der Kellerkinder der Landesliga Südwest mit 3:1 das bessere Ende für sich.