Klagen über verdiente Niederlagen und fehlendes Personal

Nach einer englischen Woche steht in der Kreisliga Augsburg am kommenden Sonntag der vierte Spieltag auf dem Plan. Nach dem Pokal-Aus gegen Bezirksligist TSV Dinkelscherben gastiert der TSV Zusmarshausen bei der SpVgg Auerbach-Streitheim, während der TSV Welden beim Absteiger aus Langerringen bestehen muss. Sowohl die SpVgg Westheim beim TSV Diedorf als auch der SV Ottmarshausen bei Mering II, wollen nach dem missglückten Saisonstart erstmals punkten.

SV Mering II – SV Ottmarshausen (Sonntag, 15 Uhr)

Nach einem spielfreien Wochenende muss der SV Ottmarshausen urlaubs- und krankheitsbedingt gegen den SV Merching II auf das Personal aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. „Mir fehlen insgesamt 14 Leute. Wenn wir einen Punkt holen, bin ich zufrieden“, sagt SV-Coach Oliver Haberkorn. Trotzdem gäbe es keine Ausreden, fügt er hinzu.

TSV Diedorf – SpVgg Westheim (Sonntag, 15 Uhr)

Mit einem knappen Sieg beim SV Schwabegg und einem Remis gegen den ASV Hiltenfingen sammelte der TSV Diedorf vier Zähler in der englischen Woche. Gegen die SpVgg Westheim sind am kommenden Sonntag offene Rechnungen zu begleichen. „Westheim wollen wir nach den zwei unnötigen Niederlagen in der letzten Saison endlich schlagen und unseren positiven Trend fortsetzen“, sagt Diedorfs Co-Spielertrainer Alexander Galis. Die SpVgg Westheim hatte auf dem heimischen Kobel auch gegen den SV Schwabegg das Nachsehen und musste die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Gegen den TSV Diedorf sollen jetzt die ersten Zähler her. „In Diedorf müssen wir punkten. Wenn wir so spielen wie in der Anfangsphase gegen Schwabegg, kann das, was werden“, ist sich Westheims Spielertrainer Thomas Hanselka sicher.

SpVgg Auerbach-Streitheim – TSV Zusmarshausen (Sonntag, 15 Uhr)

Über zwei Wochen nach dem offiziellen Saisonauftakt startet auch die SpVgg Auerbach-Streitheim in die neue Spielzeit. Mit der Heimpartie gegen den TSV Zusmarshausen wartet die erste große Herausforderung auf den Liganeuling. „Unsere personelle Situation hat sich leider noch nicht wirklich verbessert, aber wir freuen uns auf dieses Derby“, sagt Auerbach-Streitheims Coach Lubos Cerny. Nach dem Pokal-Aus gegen den TSV Dikelscherben und der Auswärtsniederlag gegen den Kissinger SC, will der TSV Zusmarshausen im Ligabetrieb wieder punkten, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. „Wir müssen gegen Auerbach zeigen, dass wir ein bisschen weiter sind und ihnen keinen Meter Luft lassen“, sagt Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler.

SpVgg Langerringen – TSV Welden (Sonntag, 15 Uhr)

Der TSV Welden hatte bei der 1:4 Niederlage am vergangenen Mittwoch beim SV Mering II deutlich das Nachsehen. Am kommenden Sonntag steht mit dem Gastspiel beim Bezirksliga-Absteiger aus Langerringen eine Herkulesaufgabe bevor. „Wegen der verdienten Niederlage gegen Mering und zwei weiteren Verletzten ist es für uns aktuell der falsche Zeitpunkt, um gegen einen Aufstiegsaspiranten bestehen zu können“, sagt Weldens Coach Jürgen Völk. Trotzdem will seine Mannschaft alles geben um es dem Favoriten so schwer wie möglich zu machen.

FSV Reimlingen - SV Ehingen/Ortlfingen (Sonntag 15 Uhr)

Vor einem schweren Auswärtsspiel bei einem Spitzenteam steht auch dem SV Ehingen/Ortlfingen, der als Aufsteiger in der Kreisliga Nord noch auf den ersten Saisonsieg wartet, bevor. Nach einer 1:3-Auftaktniederlage bei der SG Alerheim. Erreichte das Team von Trainer Florian Steppich am vergangenen Wochenende ein 2:2-Remis gegen den TSV Oettingen. Der Gegner FSV Reimlingen ist nach zwei Spielen mit vier Punkten Tabellenführer. (pibo)

SC Altenmünster – SC Bubesheim (Sonntag, 17 Uhr)

Der Start ist dem SC Altenmünster mit zwei Siegen aus zwei Spielen mehr als gelungen. Nach den Erfolgen gegen den TSV Burgau und die SSV Dillingen wartet auf den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West am Sonntag (Anpfiff 17 Uhr) nun der Aufstiegsaspirant SC Bubesheim. Nach einem spielfreien Wochenende will der Titelanwärter aus dem Landkreis Günzburg seine Ambitionen mit einem Erfolgserlebnis in Altenmünster unbedingt unterstreichen. Die Gastgeber um ihren Kapitän Patrick Pecher dürften etwas dagegen haben und versuchen, im 18. Anlauf endlich den ersten Pflichtspielsieg gegen den SC Bubesheim zu landen. (her)