13.04.2024

Küchenkünstler kämpft um Klassenerhalt

Sebastian Deeg vom TSV Steppach steht gerne in der Küche, lässt sich aber auch gerne bekochen. So

Plus Dem Kapitän des TSV Steppach, Sebastian Deeg, macht auf dem Platz und am Herd so schnell keiner was vor. Warum ihm der Ligaverbleib eine Herzensangelegenheit ist und was zu einem gelungenen Spieleabend gehört.

Von Tobias Müller

Steppach Für den Kapitän des TSV Steppach, Sebastian Deeg steht mit seinem Mannschaft in der Kreisklasse Augsburg Nordwest die Partie gegen den TSV Herbertshofen an (So, 15 Uhr). Der 25-jährige Jurastudent, der in seinem Team kurz „Basti“ genannt wird, ist ein echtes Steppacher Eigengewächs und verbindet mit dem TSV seine schönsten Fußballmomente. „Der Doppelaufstieg von der B- bis in die Kreisklasse war schon eine geile Sache“, erinnert sich der gebürtige Biburger, der aktuell mit seiner Freundin Selina in der Augsburger Innenstadt wohnt. Wenn Deeg nicht auf dem Platz steht, geht er seiner kulinarischen Leidenschaft nach oder spielt Billard, Minigolf und Volleyball mit seinen Freunden.

1. FCA oder FCB?

