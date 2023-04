„Lucky Punch“ rettet Spitzenreiter SC Biberbach

Plus Der SC Biberbach zeigt Nerven beim 3:2-Sieg gegen den CSC Batzenhofen.

In der A-Klasse Nordwest kann sich der Tabellenführer SC Biberbach etwas glücklich mit 3:2 gegen den CSC Batzenhofen durchsetzen. Aus Verfolger SV Erlingen erledigt mit einem 4:1 gegen den VfL Westendorf seine Hausaufgaben. Im Kellerduell gelingt dem TSV Leitershofen III mit einem 2:1 gegen den SV Adelsried der dritte Saisonsieg.