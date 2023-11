Mit zwei Elfmetern bleibt TSV Leitershofen ungeschlagen

Plus Nach 2:0-Sieg gegen Thierhaupten ist der TSV Leitershofen jetzt Zweiter. Nullnummer zwischen Langweid und Steppach.

Der SC Biberbach ist Herbstmeister der Kreisklasse Nordwest (siehe Spiel der Woche). Auf Rang zwei hat sich jetzt der immer noch ungeschlagene TSV Leitershofen nach einem 2:0 gegen den SV Thierhaupten geschoben. Der FC Emersacker gewann das Kellerduell gegen den SV Bärenkeller mit 3:1.