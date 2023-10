Fußball-Nachlese

24.10.2023

Dem „großen Bruder“ fehlt die Galligkeit

Plus Der TSV Neusäß ist mit der 1:2-Niederlage im Stadtderby bei der SpVgg Westheim noch gut bedient. Zwei Ehemalige kehren auf den Kaiserberg in Dinkelscherben zurück.

Von Oliver Reiser

Ganze 2,54 Minuten benötigte Maximilian Lamatsch für seinen Hattrick. Das ergab die Video-Auswertung des Bezirksliga-Spiels zwischen dem FC Günzburg und dem VfL Ecknach. Und jetzt gibt’s noch ein tolles Geschenk zum Rekord-Hattrick des Günzburger Torjägers. Lamatsch setzte sich in der Zuschauerwahl zum „Kreisliga-Moment des Monats“ durch, den die Firma Interwetten gemeinsam mit dem Portal FuPa regelmäßig unter fünf Bewerbern kürt. Als Preis waren diesmal elf Eintrittskarten für das Länderspiel Deutschland – Türkei ausgelobt. Der FC Günzburg fährt also nach Berlin. Doch die Sache hat einen Haken. Die Partie ist für Samstag, 18. November, angesetzt. An diesem Tag aber bestreitet der FC Günzburg das Heimspiel gegen den TSV Gersthofen. Die Günzburger hoffen nun, dass sie diese Begegnung verlegen können.

Übrigens: An den Rekord von Marcus Biber kommt Lamatsch nicht heran. Der Stürmer des TSV Ustersbach hatte beim 6:0 gegen den TSV Haunstetten II in der Kreisklasse Süd am 4. November 2017 einen Hattrick innerhalb von 50 Sekunden (!) fabriziert.

