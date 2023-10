Fußball-Nachlese

04.10.2023

Der Kapitän treibt sein Team in die Spitzengruppe

Plus Über 300 Zuschauende erleben in Baiershofen ein Neun-Tore-Spektakel.

SPIELER DES TAGES

Simon Leser (SV Ehingen/Ortlfingen)

Immer wieder schnuppert der SV Ehingen/Ortlfingen an der Tabellenspitze der Kreisklasse Nord 2. Zuletzt durften die „Einhörner“ nach dem 3:2-Sieg beim TSV Binswangen dort zweimal übernachten. Wesentlichen Anteil an diesem Höhenflug, der nach Platz drei in der Vorsaison weiter anhält, hat Simon Leser. Der 23-Jährige war nicht nur in Binswangen als zweifacher Torschütze erfolgreich, der Kapitän hat in dieser Saison bereits acht Treffer auf seinem Konto. Damit hat er bereits die Hälfte an Toren erzielt, wie in der vergangenen Saison.

