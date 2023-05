Fußball-Nachlese

17:50 Uhr

Der SC Biberbach lässt es krachen

Plus Nach neun Jahren gelingt dem SC Biberbach als Meister der A-Klasse Nordwest endlich die Rückkehr in die Kreisklasse. Wo die Gründe des Erfolgs liegen.

Von Oliver Reiser

Genau 50 Jahre ist es her, dass der SC Biberbach die Niederungen der C-Klasse verlassen hat. Seitdem hat man nie mehr ganz unten gespielt, zählte rund um die Jahrtausendwende sogar zu den führenden Vereinen der Region mit zwei Gastspielen in der Bezirksliga. Nun haben die Kicker vom Galgenberg nach fast einem Jahrzehnt wieder den Sprung in die Kreisklasse geschafft. Dies erlebten mit Ex-Spielertrainer Josef Deffner, dem SCB-Ehrenvorsitzenden Alois Pfaffenzeller und dem langjährigen Abteilungsleiter Herbert Schmoll auch drei Aufstiegshelden von 1973 mit.

Und sie waren begeistert. Erst ließ man es auf dem Spielfeld krachen, fegte den SV Achsheim mit 8:0 vom Platz, dann ließ der Meister der A-Klasse Nordwest die Sektkorken knallen. Noch auf dem Platz wurden die ersten Flaschen geköpft, die Bierkrüge für die obligatorischen Duschen gefüllt, bevor es im Autokorso zum Biberbacher Sportheim ging.

