Fußball-Nachlese

31.10.2023

Die abenteuerliche Reise zum Auswärtsspiel

Plus Wie der FC Horgau trotz der Vollsperrung der Autobahn noch rechtzeitig nach Günzburg kam. Für den SSV Anhausen ist Dauer-Halloween. TSV Zusmarshausen will Kampf mit besserem Fußball paaren.

Von Oliver Reiser

Nach vier Niederlagen in Folge hat der FC Horgau den freien Fall durch die Tabelle der Bezirksliga Nord mit einem beim 2:1-Sieg beim beim FC Günzburg gestoppt. Dabei gab es vor dem Spiel Aufregung ohne Ende. „Als wir am Treffpunkt ankamen, hieß es, dass die Autobahn A8 komplett gesperrt war“, berichtet Trainer Franz Stroh. „Wir mussten uns also einen Schleichweg über Gabelbachergreuth suchen.“

An der Autobahn entlang zur Raststätte marschiert

Einen ganz anderen Weg nahm Valentin Blochum. Der Mittelfeldstratege der Kleeblätter steckte bereits auf dem Weg von Augsburg nach Horgau in dem Megastau wegen eines brennenden Lkws, der Rinderhälften geladen hatte, fest. Kurzhand ließ er seine Schwester allein im Auto zurück und lief an der Autobahn entlang bis nach Edenbergen, wo ihn dann sein Vater abholte und nach Günzburg chauffierte. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff gesellte er sich schließlich zur Mannschaft. „Das war schon ein kurioser Tag“, sagte Stroh, nachdem der FCH mit einem „Lucky Punch“ auch noch die drei Punkte entführte. „In den letzten Wochen war das Glück eher nicht auf unserer Seite. In der ersten Halbzeit haben wir gesagt, da kann man drei Punkte mitnehmen, am Ende wären wir dann auch mit dem Unentschieden zufrieden gewesen.“

