Fußball-Nachlese

24.10.2023

Erfolgsgarant mit Bundesliga-Erfahrung

Plus Raif Husic hat beim TSV Zusmarshausen seine sportliche Heimat gefunden. SC Biberbach von Achillessehnenriss geschockt

Von Oliver Reiser

SPIELER DES TAGES

Raif Husic ( TSV Zusmarshausen)

Das Ergebnis von 3:0 sieht klar aus. Doch auch gegen den starken Aufsteiger TSV Diedorf musste Raif Husic , der Torhüter des TSV Zusmarshausen, seine Mannschaft zunächst mit einer Glanzparade vor dem Ausgleich bewahren. Dass die Zusmarshausen plötzlich wieder am Aufstieg schnuppern, liegt auch an ihrem Ausnehmekeeper. Insgesamt musste der 27-Jährige, der schon in der 3. Bundesliga und der Regionalliga zwischen den Pfosten stand und bei den Bundesligisten FC Bayern München und Werder Bremen auf der Bank saß, erst fünf Gegentreffer in zwölf Spielen hinnehmen. Sieben davon konnte er zu Null beenden. Nach Ausflügen in die große, weite Welt des Fußballs scheint Raif Husic, der 2019 zum zurückkehrte, im Tor des TSV Zusmarshausen seine sportliche Heimat gefunden zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

