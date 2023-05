Fußball-Nachlese

16.05.2023

Fluch und Segen des direkten Vergleichs

Plus Der SV Cosmos Aystetten könnte vom direkten Vergleich profitieren, der SpVgg Westheim bleibt nur die Hoffnung.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Früher gab es bei Punktgleichheit Entscheidungsspiele, heute entscheidet der direkte Vergleich. Und das ist manchmal komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht.

So wie auch der 2:1-Sieg des SV Cosmos Aystetten im zweiten Spitzenspiel in Folge beim SV Egg an der Günz nicht die spielerische Überlegenheit der Cosmonauten nicht wider spiegelt. „Wir hätten durchaus noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können und der Anschlusstreffer fiel aus dem Nichts“, so Pressesprecher Michael Brenner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen