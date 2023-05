Hoher Besuch in den Meitinger Lechauen

Plus Zum Bezirksliga-Duell erscheint der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes. In Aystetten war nur die Atmosphäre eines Spitzenspiels würdig.

Es war alles angerichtet für das Spitzenspiel zwischen dem SV Comos Aystetten und dem TSV Bobingen. Vor rund 400 Zuschauer durften die G- und F-Nachwuchskicker mit den „Großen“ aufs Spielfeld einlaufen, in der Pause tanzten die Cosmischen Cheerleader zu heißen Rhythmen. Der Rahmen für ein Fußballfest war am ansonsten eher spärlich visitierten Sportfeld gegeben.

Lediglich die fußballerische Qualität auf dem Rasen ließ zu wünschen übrig. „Das Ambiente war toll, das Spiel nicht so unbedingt. Beide Mannschaften waren zu passiv, wollten kein Risiko eingehen“, blickte Thomas Pflüger, der Vorsitzende des SV Cosmos, auf die 90 Minuten zurück. „Viele Zuschauer haben sich gewundert, dass das der Tabellenführer ist. Bobingen war nur auf das Unentschieden aus. Wir waren die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen und hätten uns die Punkte verdient gehabt. In den entscheidenden Situationen, als der Ball gegen den Pfosten sprang oder Bobingens Torwart mit dem Gesicht gerettet hat, haben wir kein Glück gehabt.“