Fußball-Nachlese

04.04.2023

Mit Viererpacks zu Matchwinnern avanciert

Yaya Bayo vom TSV Täfertingen traf beim 5:1-Sieg in Thierhaupten viermal in Schwarze. Foto: FuPa

Plus Zwei Spieler treffen jeweils vierfach ins Schwarze. In Baiershofen wird das Spiel mit drei Toren in fünf Minuten gedreht

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

SPIELER DES TAGES





Yaya Bayo (TSV Täfertingen)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen