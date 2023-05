Ottmarshauser Brüder in der Elf der Woche

Plus Der lange verletzte Sebastian Kölbl feiert nun auch in der Auswahl von FuPa sein Comeback.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden: Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

In den Bezirksligen hat es diesmal nur für Valentin Blochum ( FC Horgau) für eine Nominierung in der Nord-Gruppe gereicht.