SV Bonstetten stellt das einzige Quartett

Plus Welche Spieler von welchen Mannschaften es in die Elf der Woche geschafft hat.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich großer Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Die „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

Mit Jermaine Meilinger, Moritz Buchart und Aykut Atay stellt der TSV Gersthofen ein Trio in der der Elf der Woche der Bezirksliga Nord. Weiter mit dabei ist Emanuel Zach vom TSV Meitingen. In der Bezirksliga Süd wurden Stefan Simonovic und Maximilian Heckel vom SV Cosmos Aystetten nominiert.