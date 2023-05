Fußball-Nachlese

23.05.2023

TSV Diedorf jubelt im Doppelpack

Plus Nach der ersten Mannschaft des TSV Diedorf die als Meister in die Kreisliga zurückkehrt, schafft auch die „Zweite“ den Aufstieg. Prominente Unterstützer am Spielfeldrand.

„Nie mehr Kreisklasse! Nie mehr, nie mehr!“ So sangen und tanzten die die Kicker des TSV Diedorf nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Thierhaupten. Einen Spieltag vor dem Saisonende hatte man die Meisterschaft in der Kreisklasse Nordwest perfekt gemacht. Der TSV Welden ist zwar punktgleich, muss jedoch am letzten Spieltag spielfrei zuschauen. Nach dem 3:0 vor zwei Wochen im Gipfeltreffen hatte man sich den direkten Vergleich gesichert. Das Hinspiel im welden wurde 0:2 verloren – eine von bisher drei Niederlagen.

Vier Spielrunden gehörte der TSV Diedorf de Kreisklasse Nordwest an, bevor nun die Rückkehr in die Kreisliga gelang, in der man zuvor sieben Jahre gespielt hatte. Gegen Thierhaupten zeigte die junge Mannschaft nochmals ihre Offensivqualitäten. 67 Treffer hat man in den bisherigen 23 Spielen erzielt.

