Wenn der Vater mit dem Sohne in der Elf der Woche steht

Plus Die Elf der Woche führt beim TSV Gersthofen II und TSV Leitershofen Familien zusammen.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich großer Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Die „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

Es kommt selten vor, dass Vater und Sohn zusammen in einer Mannschaft um Punkte spielen. Noch seltener ist es wohl, wenn dann beide zusammen für die Elf der Woche nominiert werden. So geschehen im Falle von Roberto Martire (49) und Daniele Martire (19), die beim 6:1-Sieg im Spiel der A-Klasse Nordwest gegen die SG Adelsried/Welden II zusammen für den TSV Gersthofen II auf dem Feld standen.