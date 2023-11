Fußball-Nachlese

14.11.2023

Zwei Mannschaften sind nach der Vorrunde noch ungeschlagen

Fabian Zimmermann blieb mit dem TSV Leitershofen in der Vorrunden ohne Niederlage. Foto: Andreas Lode

Plus Von einer noch unbesiegten Mannschaft kommt der Spieler des Tages. Der Pechvogel des Tages verletzt sich nach 22 Minuten an seinem Geburtstag.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

SPIELER DES TAGES

Fabian Zimmermann ( TSV Leitershofen)

Nach Abschluss der Vorrunde in der Kreisklasse Nordwest ist der TSV Leitershofen als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. Dass die Almkicker auf Rang zwei wieder mt den Aufstieg liebäugeln dürfen, liegt auch an Fabian Zimmermann. Der 31-Jährige, der schon zu Kreisliga-Zeiten für den TSV gespielt hat, führt nicht nur zusammen mit Dennis Kügle mit jeweils sechs Treffern die Torschützenliste einer sehr homogenen Mannschaft an, er führt auch mit den anderen Routiniers Bayram Goceviv (43), Florian Mayer (32) und Benedikt Gerstmeier (31) die junge Garde von Trainer Manuel Lorenz auf dem Spielfeld. Beim 2:0-Sieg gegen den SV Thierhaupten verwandelte der Routinier zweimal seelenruhig vom Elfmeterpunkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen