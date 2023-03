SC Altenmünster gelingt ein Überraschungscoup

Plus Der SC Altenmünster besiegt in der Kreisliga West den Spitzenreiter TSG Thannhausen.

Groß war der Jubel beim SC Altenmünster nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen Tabellenführer TSG Thannhausen, während bei den Gästen fast alle Sicherungen durchbrannten.

Da handelte sich in der 88. Minute Christian Kumschier die zweite Zeitstrafe ein, nachdem kurz vor dem Seitenwechsel schon Meric Capar zehn Minuten aussetzen durfte, nachdem er vor lauter Frust die Fahnenstange an der Mittellinie umgetreten hatte. Und als der eingewechselte Arlind Hoti nach einem Foul an Manfred Glenk die Rote Karte zu sehen bekam (90.+2), beendete die TSG die Partie mit nur neun Mann.

Starke kämpferische Leistung

Verdient haben sich die Altenmünsterer den Sieg durch eine starke kämpferische Leistung. Allerdings auch mit etwas Glück, denn wäre der Kopfball von Merich Capar (5.) nicht an den Pfosten gegangen, das Spiel hätte wohl einen anderen Verlauf genommen. So aber steigerten sich die Gastgeber von Minute zu Minute und erzielten durch einen Kopfball von Dominik Osterhoff nach Freistoß von Dino Tuksar das Tor des Tages (17.). Zudem erwischte SCA-Torhüter Michael Potnar einen starken Tag und kratzte einige Bälle von der Linie. Andererseits hätte Altenmünster bei zwei gut herausgespielten Kontern durch Tuksar die Führung durchaus ausbauen können (21./24). (her)