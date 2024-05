Schützenfest im Tabellenkeller

Plus Trotz des 4:4 in letzter Minute ist für die SG TSV Zusamzell/FC Reutern der Abstieg kaum mehr zu verhindern. Es scheint sich ein dritter Verein anzuschließen.

In der vergangenen Saison klopften die Kicker der Spielgemeinschaft TSV Zusamzell/FC Reutern als Tabellendritter noch ans Tor zur Kreisklasse. In diesem Jahr geht es stetig bergab. Trotz des 4:4 im Kellerduelle gegen den SSV Peterswörth ist der Abstieg besiegelt. Die Abgänge der Kränzle-Brüder Steffen, Daniel und Dennis zum Lokalrivalen SSV Neumünster sowie Spielertrainer Franc Bytyqi haben eine zu große Lücke hinterlassen.

Die Hausherren begannen stark. Ein Treffer von Domenic Schuster wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (6.). Peterswörth wurde jetzt immer stärker und genau in diese Phase setzten die Hausherren einen Konter, bei dem Hassan El Moudni im Strafraum klar von den Beinen geholt wurde. Der Unparteiische zeigte jedoch nicht auf den Elfmeterpunkt. Zehn Minuten später pfiff er jedoch einen Strafstoß, allerdings auf der anderen Seite. Tobias Winkler verwandelte zur Gästeführung. Doch die SG war sofort wieder da. Hassan El Moudni scheiterte am Peterswörther Pfosten (44.). Sekunden vor dem Pausenpfiff konnte Stefan Böck den Gästekeeper mit einem Aufsetzer überwinden.