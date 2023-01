Seine Mission lautet Klassenerhalt

Plus Der Kreisligist SSV Anhausen hat bis zum Saisonende einen neuen Trainer. Die Verhandlungen mit einem Nachfolger stehen kurz vor dem Abschluss.

Nach intensiver Trainersuche ist man beim SSV Anhausen fündig geworden: Nachdem man sich im November von Benedikt Schmid getrennt hat und Ex-Profi Sören Dreßler die letzten beiden Spiele des Jahres 2022 als Feuerwehrmann eingesprungen ist, wird es bis zum Saisonende zunächst eine Übergangslösung geben.