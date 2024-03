SG Adelsried siegt im Holzwinkelderby vor Rekordkulisse

In der A-Klasse Nordwest erzielte Tabellenführer SV Erlingen gegen das Schlusslicht aus Diedorf einen glanzlosen 4:1-Pflichtsieg. Auch Verfolger TSV Gersthofen II machte beim 4:0 in Wörleschwang seine Hausaufgaben.

SV Bonstetten – SV Adelsried 0:2 (0:1). Bei Rekordkulisse reisten die Gäste mit der Hoffnung an, nach etwa 20 Jahren endlich mal wieder ein Lokalderby zu gewinnen. Die Zeichen dafür standen schon nach 20 Minuten recht gut, denn da fabrizierten die Hausherren in Koproduktion ein Eigentor. Die Hausherren hatten eigentlich bis zur 76. Minute eine optische Überlegenheit, konnten aber drei hochkarätige Chancen nicht nutzen. Die meisten Bonstetter befanden sich in einem Tiefschlag, als Adelsried einen Freistoß schnell ausführte und Marvin Gollmann (77.) zur Vorentscheidung traf. Die Bonstetter hatten an diesem Nachmittag nicht mehr den Elan, das Spiel noch umzubiegen, so dass es nach langer Zeit mal wieder einen anderen Derbysieger gab. – Zuschauer: 250. (mies)

TSV Herbertshofen - SV Achsheim 5:0 (3:0). Herbertshofen drückte von Beginn an aufs Tempo und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Bis zur Pause stellten Fareed Lawal (12.), Rafael Metzger (23.) und Julian Göddert (41.) auf 3:0. Einziges Manko der Nowak-Schützlinge war die mangelnde Chancenverwertung. Im zweiten Abschnitt erzielten Laval (48.) und Göddert (61.) die weiteren Treffer gegen einen hoffnungslos überforderten SVA, der mit dem 0:5 noch gut bedient war. – Zuschauer: 54. (edi).

SV Wörleschwang – TSV Gersthofen II 0:4 (0:1). Zwei Großchancen für den TSV (22. und 30.) konnten noch durch Torhüter Wehowsky geklärt werden. Doch in der 41. Minute nutzten die Gäste durch Giuseppe Cena eine verletzungsbedingte Überzahl aus. Gegen Anfang der zweiten Hälfte erarbeitete sich der SVW ein Chancenplus, konnte dieses aber nicht nutzen. Bestraft wurde dies durch drei Bälle in die Tiefe innerhalb kürzester Zeit: Cena (74.), Jelusic (78.) und Rekanovic (79.) konnten jeweils alleine vor dem machtlosen SVW-Keeper ihre Chancen verwerten. – Zuschauer: 75. (RO)

SV Erlingen – TSV Diedorf II 4:1 (2:1). Einen glanzlosen Sieg feierte der Tabellenführer gegen das Schlusslicht. Jan Blochum brachte den SVE bereits nach vier Minuten in Führung. Danach verpasste Diedorf mehrfach die Chance zum Ausgleich, ehe sich die Gäste in der 28. Minute mit dem 1:1 belohnten. Kurz vor der Pause brachte abermals Jan Blochum den SVE in Führung. Christian Randuroi und Fabian Wolf trafen in der zweiten Halbzeit zum 4:1-Endstand. – Zuschauer: 25. (AL)

TSV Lützelburg – TSV Zusmarshausen II 6:0 (2:0). Ein am Ende verdienter Heimsieg für den TSV. Gleich nach zwei Minuten ging man durch Florian Kamissek in Führung und hatte dadurch Rückenwind. Kamissek erhöhte per Handelfmeter auf 2:0. Die größte Chance der Gäste aus dem Spiel wurde überragend durch Torwart Timo Lettrari abgewehrt. Einen Elfmeter setzten sie neben das Tor. In der zweiten Hälfte ging es dann Schlag auf Schlag. Dem durch Christoph Bichler erzwungenen Eigentor zum 3:0 folgte durch Kammiseks zweiten Elfmeter das 4:0. Florian Kamisseks Torhunger war noch nicht gestillt. Nach einem clever und schnell ausgeführten Freistoß von Martin Uhl gelang ihm sein viertes Tor zum 5:0. Christian Bestele nutzte einen Patzer der Hintermannschaft zum 6:0 per Heber aus 25 Metern. - Zuschauer: 44. (cda-)

TSV Ellgau – FC Horgau II 2:1 (1:1). In der Anfangsphase konnte Ellgau mehrere schnelle Konter setzen, die nicht genutzt wurden. In der 21. Minute staubte Oliver Reisner zum 1:0 ab. Nur zwei Minuten später konnte Horgau mit der ersten Möglichkeit durch Thomas Martinek ausgleichen. In der zweiten Halbzeit lief auf beiden Seiten nicht mehr viel zusammen. Florian Mordstein gelang nach Vorlage von Patrick Goßler der entscheidende Treffer zum 2:1-Endstand. – Zuschauer: 60. (dolli)

CSC Batzenhofen-Hirblingen – VfL Westendorf 1:2 (0:0). Nach anfänglichem Abtasten gingen die Gäste nach einer guten Stunde durch Dieter Deak in Führung. Leon Schuster nutzte einen Strafstoß zum Ausgleich für den CSC (75.). In der 84. Minute schwächte sich der CSC durch eine gelb-rote Karte für Onur Gezgin. Prompt fiel das 1:2 durch Dieter Deak (85.). Dies war auch der Endstand. – Zuschauer: 60. (AL)