Fußball

07.08.2023

Sieglos durch die Vorbereitung

Plus Kreisklassen-Absteiger TSV Fischach ist von der Rolle. Kreisligisten mit gelungenen Generalproben.

Für die Augsburger Kreisligisten war am Wochenende Generalprobe, denn am Freitag startet die Liga in die Saison. Während die dem SV Ottmarshausen, dem TSV Welden und dem TSV Zusmarshausen gelang, kann man das vom SSV Anhausen nicht behaupten.

SV Ottmarshausen – TSV Ustersbach 4:2 (1:1). Eine Halbzeit lang konnte der Kreisklassist mithalten und durch Daniel Neu sogar in Führung gehen (22.). Marius Hackl egalisierte (28.) und traf auch zum 2:1 (74.). Lukas Stohr (77.) und Pascal Beckert (78.) erhöhten dann innerhalb weniger Minuten auf 4:1. Für den Endstand war Stefan Kraus (83.) verantwortlich.

TSV Rehling – TSV Lützelburg 0:5 (0:2). Christoph Bichler (3) und Florian Kamissek (2, darunter ein Elfmeter) schossen den Kreisklassen-Absteiger zum klaren Sieg.

SG Reisensburg – TSV Neusäß 1:1 (0:0). Durch einen Treffer von Neuzugang Mecnur Aysel nach einer Stunde lag der TSV bis in die Nachspielzeit hinein in Führung. Leopold Munk gelang das 1:1.

TSV Welden – FC Mindeltal 4:0 (3:0). Fabian Ecker , ein Eigentor, Michal Durica und Robin Schäfer sorgten für das Resultat.

TSV Zusmarshausen – TSV Firnhaberau 4:0 (1:0). Marco Steine (15.), Lorenz Helmschrott (52. und 71.) sowie Luca Jaskolka (71.) trafen im Duell der Kreisligisten.

TSV Fischach – SpVgg Auerbach 0:3 (0:2). Der TSV Fischach bleibt in der Vorbereitung weiterhin sieglos. Bereits nach drei Minuten nutze Tomsz Gwizdz einen groben Fehler zum 0:1. Siggi Thienel verpasste den Ausgleich, ehe Georg Weser auf 0:2 erhöhte. Das 0:3 direkt nach dem Seitenwechsel durch Mohamed Kambaliba war die endgültige Entscheidung. Von den Gastgebern kam nun überhaupt nichts mehr. (doms)

SV Bonstetten – BSC Heretsried 2:1 (1:0). Vasile Adragai traf zweimal für den A-Klassisten. Sebastian Strobel gelang der Ausgleich.

SSV Anhausen – TSV Friedberg 2:3 (0:1). Im Duell der Kreisligisten behielten die Gäste aus dem Osten die Oberhand. Moritz Mies (1:1/53.) und Martin Wenni (2:3/85.) trafen für den SSV.

TSV Täfertingen – SSV Margertshausen 3:1 (1:1). Den frühen Rückstand durch Daniel Hafner (6.) wandelten Deniz Tetik (31./Elfmeter) und Vasile Isaila (52. und 88.) in einen Täfertinger Sieg um.

SV Erlingen – SV Thierhaupten 1:2 (0:0). Nach torloser erster Hälfte brachten Maximilian Gulden (47.) und Dominik Bröll (63.) die Gäste mit 2:0 in Führung. Dumitriu Joitoiu gelang lediglich der Anschlusstreffer (82.).

VfR Foret – TSV Gersthofen II 0:5

