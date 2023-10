Siegtreffer des FC Langweid fällt in der 101. Minute

Plus Der FC Langweid ist mit neuem Trainer erfolgreich. Aufsteiger SC Biberbach übernimmt die Spitze.

Mit einem 4:1-Sieg gegen den TSV Steppach hat sich der Aufsteiger SC Biberbach an die Spitze der Kreisklasse Nordwest gesetzt. Die Verfolger waren entweder spielfrei (SpVgg Auerbach), nahmen sich gegenseitig die Punkte ab (SV Gablingen – TSV Leitershofen 2:2) oder leisteten sich unerwartete Niederlagen, wie der TSV Ustersbach mit 2:4 beim VfR Foret. Unter dem neuen Trainer Konrad Wiedemann kam der FC Langweid zu einem 3:2-Sieg gegen den TSV Täfertingen.