SpVgg Auerbach ist die Mannschaft der Stunde

Plus Insgesamt acht Spieler der SpVgg Auerbach stehen in der Elf der Woche.

Es ist nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden: Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab. Eine Auswertung wird immer dann generiert, wenn in der entsprechenden Liga mindestens 70 Prozent der Aufgebote gespeichert werden und pro Team mindestens zehn Stimmabgaben erfolgt sind.

Während in der Landesliga und den Bezirksligen diesmal keine Spieler aus dem Gebiet des Landboten vertreten sind, sieht es in der Kreisliga Augsburg ganz anders aus. Hier dominieren der TSV Zusmarshausen mit vier Nominierungen (Simon Fischer, Alexander Storzer, Luca Jaskolka und Benedikt Schmid) sowie der SV Ottmarshausen mit drei (Marco Spengler, Danijel Milicevic, Marius Hackl).