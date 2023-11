SSV Anhausen bleibt in der Vorrunde ohne Erfolgserlebnis

Plus Schlusslicht SSV Anhausen verliert auch das Kellerderby beim TSV Welden. SSV Ottmarshausen ist der beste Neusässer Verein der ersten Halbserie.

Der SSV Anhausen blieb auch im letzten Vorrundenspiel der Kreisliga Augsburg ohne Sieg, verlor das Kellerderby beim TSV Welden mit 1:3. Während sich die SpVgg Lagerlechfeld und der FC Königsbrunn im Spitzenspiel 1.1 trennten, kam der TSV Zusmarshausen zu einem Last-Minute-Sieg mit 3:2 bei Viktoria Augsburg. Mit einem verdienten 2:1-Auswärtssieg in Kissing kürte sich der SV Ottmarshausen auch zum bestplatzierten Neusässer Verein nach Abschluss der Vorrunde. Der TSV Diedorf feierte einen 5:1-Kantersieg gegen den FC Kleinaitingen.