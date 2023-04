Fußball

SV Cosmos Aystetten präsentiert sich als Spitzenmannschaft

Plus SV Cosmos Aystetten bezwingt FC Oberstdorf mit 3:1 und rückt auf einen Punkt an den Tabellenfüher heran..

Nach dem schwer erkämpften Sieg in Thalhofen wollte der SV Cosmos Aystetten nachlegen. Und das gelang auch. Beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Oberstdorf präsentierte sich die Konjevic-Truppe spielerisch und kämpferisch als richtige Spitzenmannschaft. Nachdem Spitzenreiter SV Egg an der Günz gegen Niedersonthofen 0:1 verloren hat, ist man jetzt nur einen Zähler vo´n der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd entfernt.

Aystetten nahm die Zweikämpfe von Anfang an an und hatte schon nach sieben Minuten die erste gute Chance durch Nikolas Brummer. In der 13. Minute schoss Stefan Simonovics aus zehn Metern zu harmlos, so dass der Torwart sicher hielt. Sein Abwurf leitete einen Konter ein, der die überraschende Führung durch Joichiro Shibata einbrachte. Comsos erhöhte nochmals den Druck. In der 17. Minute zielte David Djaic noch freistehend drüber, doch schon in der nächsten Aktion passte Raphael Marksteiner zum freistehenden Stefan Simonovic, der überlegt zum 1:1 einschoss. Bis zur 30 Minute hatte man weitere Chancen durch Fabian Krug und zweimal Raphael Marksteiner.

