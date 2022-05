SV Cosmos Aystetten: „Wir werden unsere Wunden lecken“

Plus Der SV Cosmos Aystetten steht als Absteiger fest. Vor dem letzten Saisonspiel richtet sich der Blick nach vorne: Auf die große Baustelle der Mannschaft.

Die Stimmung beim SV Cosmos Aystetten ist verständlicherweise gedrückt. „Wir sind natürlich nicht unbedingt euphorisch - zwar standen wir schon immer unten drin, aber trotzdem war die Hoffnung noch da“, sagt Abteilungsleiter Peter Billy. Denn dem Aufstieg der letzten Saison folgte nun prompt wieder der Abstieg aus der Landesliga Südwest. Vor dem letzten Saisonspiel (Samstag, 14 Uhr) gegen den vfB Durach richtet sich Billys Blick aber bereits in Richtung kommender Saison.