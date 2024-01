Fußball

16.01.2024

SV Thierhaupten hat einen neuen Trainer

Zuletzt trafen sich fünf Ullmänner in Thierhaupten. Künftig wird Christian Ullmann (rechts) den SVT trainieren.

Plus Der Name Ullmann hat in Thierhaupten Tradition

Nach der 1:5-Pleite beim VfR Foret musste Dominik Bröll beim SV Thierhaupten gehen. Seitdem wurde der Nordwest-Kreisklassist von Georg Mayr betreut. Nun hat nicht nur Bröll mit dem SV Grün-Weiß Baiershofen (Kreisklasse West 2) einen neuen Verein gefunden, auch der SV Thierhaupten hat einen neuen Trainer. Wenn am 20. Februar die Vorbereitung auf die Restsaison beginnt, wird dort Christian Ullmann die Kommandos geben. Der 40-Jährige war zuletzt beim Ligakonkurrenten FC Langweid tätig und musste dort nach einer 1:5-Pleite gegen den SC Biberbach gehen. Der Name Ullmann hat in Thierhaupten Tradition: Zuletzt spielten dort Christian Ullmanns Neffen Benjamin und Tobias. (oli/Foto: Karin Tautz)

