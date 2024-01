Fußball

26.01.2024

SV Thierhaupten stellt die Weichen

Plus Mit einem neuen Trainerduo, das im Sommer übernehmen wird, und in einem neuen Sportheim will der SV Thierhaupten in die Kreisliga zurück.

Von Oliver Reiser

Nach dem Neubau seines Sportheims scheint man beim SV Thierhaupten auch den Aufbaue einer neuen Fußball-Mannschaft in Angriff zu nehmen, die höheren Ansprüchen genügen soll. Für die kommenden Saison wurden jetzt mit zwei gestandenen Bezirksligaspieler echte Hochkaräter verpflichtet, die sich zum Saisonstart 2024/25 bereits im neuen Umkleidetrakt bewegen können.

Schon länger hatten es die Vögel von den Dächern gezwitschert, dass Matthias Kefer zum SV Thierhaupten kommen wird. Der 34-Jährige entstammt nämlich dem SV Baar, der ja mit dem SVT seit Beginn dieser Saison eine Spielgemeinschaft bildet. Sein Cousin Patrick ist beim SVB Fußball-Abteilungsleiter und hat den Transfer mit eingefädelt. Matthias Kefer ist als kickender Coach zuletzt mit dem SC Griesbeckerzell aus der Kreisliga zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga aufgestiegen. Zuvor war der ehemalige Spieler des TSV Rain und TSV Nördlingen Spielertrainer beim SV Echsheim-Reicherstein.

