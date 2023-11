Fußball

03.11.2023

SV Thierhaupten zieht die Reißleine

Plus Warum sich der Nordwest-Kreisklassist SV Thierhaupten nach zehn Spielen vom Spielertrainer trennt.

Es lag nicht nur an der 0:5-Niederlage beim VfR Foret, dass die Zusammenarbeit zwischen dem SV Thierhaupten und Dominik Bröll nach nur zehn Spielen in der Kreisklasse Nordwest schon wieder getrennte Wege gehen. „Es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben“, sagt 2. Abteilungsleiterin Claudia Martin zur Trennung vom Spielertrainer. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen dümpelt der SVT mit gerade einmal acht Punkten auf Rang neun. Als Führungsperson im Angriffszentrum, die für die nötigen Tore sorgt, hätte Bröll den Thierhauptener das Leben leichter machen sollen. So, wie es der 36-Jährige in seinen letzten Stationen bei der SpVgg Deuringen (31 Tore), dem TSV Fischach (30 Tore), dem SV Erlingen (42 Tore) oder dem TSV Leitershofen (31 Tore) praktiziert hatte, die er mit seinen Treffern nach oben geschossen hat. Für den SVT war er in zehn Spielen sieben Mal erfolgreich.

Bis zur Winterpause wieder glatt ziehen

Doch es seien nicht nur sportliche Gründe gewesen. „Nachdem die Stimmung innerhalb der Mannschaft immer weiter nach unten gegangen ist, haben wir die Reißleine gezogen, um noch vor der Winterpause alles wieder glatt zu ziehen“, so Claudia Martin. Das soll zunächst interimsweise wieder der bisherige Co-Trainer Georg Mayr übernehmen. Aus dem Kreis der „Ehemaligen“ habe es unglaublich viel Angebote gegeben. „Wir werden uns zusammensetzen und überlegen, was der Mannschaft gut täte“, sagt die 2. Abteilungsleiterin.

