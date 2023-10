Fußball

TSV Gersthofen will es nicht zu kompliziert machen

Adnan Mumonovic und Malte Tjarks (von links) werden nicht gemeinsam auf dem Feld stehen. Tjarks sah in Holzkirchen die Rote Karte. Foto: Oliver Reiser

Plus Der TSV Gersthofen will nach dem Dämpfer in Holzkirchen im Heimspiel gegen Glött zurück zum selbstverständlichen Fußball.

Von Oliver Reiser

Nach vier Siegen in Serie musste der Landesliga-Absteiger TSV Gersthofen beim Kreisliga-Aufsteiger SV Holzkirchen wieder eine Niederlage hinnehmen. „Es war eine Mischung aus Pech und Unvermögen“, blickt Sportlicher Leiter Goran Boric auf die 2:4-Pleite im Ries zurück. „Wir haben gegen einen Gegner verloren, der mit einfachsten Mitteln zum Erfolg gekommen ist.“ Am heutigen Freitag (Anpfiff 19.30 Uhr) wartet unter Flutlicht mit der SSV Glött der nächste Aufsteiger auf die Schwarz-Gelben.

„Ich weiß nicht, warum das so gelaufen ist, dass wir nach der Siegesserie wieder in alte Muster verfallen sind“, schüttelt Boric den Kopf. „Vielleicht haben wir uns zu viele Gedanken gemacht. Plötzlich hat Selbstverständliches nicht mehr geklappt“, wünscht er sich, dass man es gegen den nächsten Aufsteiger nicht zu kompliziert macht. „ Glött wird ähnlich auftreten, wie Holzkirchen“, erwartet Boric ein Geduldsspiel.

