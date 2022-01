TSV Meitingen bekommt Verstärkung aus der Bayernliga

Plus Ein Eigengewächs soll die Problemzone Abwehr beim Bezirksligisten beheben

Der Fußball ruht, doch hinter den Kulissen wird eifrig gewerkelt. Einen hochkarätigen Neuzugang kann dabei der TSV Meitingen vermelden: Vom Bayernligisten FC Gundelfingen kehrt Abwehrspieler Raphael Mahler zu seinem Heimatverein zurück. Der 20-Jährige ist der Sohn des langjährigen TSV-Kickers Wolfgang „Pipe“ Mahler, der in den Jugendteams des TSV Nördlingen, FC Königsbrunn und FC Gundelfingen ausgebildet wurde und zuletzt sogar den Sprung ins Bayernliga-Team des FCG geschafft hat. Fünfmal kam Mahler dort in der laufenden Saison zum Einsatz.