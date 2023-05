TSV Meitingen hat kein Mitleid

Plus Nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Bubesheim unter den Augen eines prominenten Besuchers führt der TSV weiterhin die Rückrundentabelle an.

Das Spiel der einstigen Kontrahenten um die Spitzenplätze der Bezirksliga Nord zwischen dem TSV Meitingen und dem SC Bubesheim wollte sich selbst der in Thierhaupten lebende Dr. Christoph Kern, der Präsident des bayerischen Fußballverbandes, nicht entgehen lassen und stattete in der Rathaus-Apotheken-Arena einen Besuch ab.

Dieses Mal war die Ausgangssituation eine andere, als in den letzten Jahren. Der heimische TSV liegt gesichert hinter der Tabellenspitze und der SC Bubesheim musste fast schon abgeschlagen auf dem Relegationsplatz was Zählbares mit nach Hause nehmen.