Fußball

17:30 Uhr

TSV Meitingen plötzlich in Abstiegsgefahr

Das darf doch nicht wahr sein! Nach fünf Niederlagen in den letzten sieben Spielen sitzt dem TSV Meitingen plötzlich das Abstiegsgespenst im Nacken. Das Trainergespann Denis Buja und Christoph Brückner ist fassungslos. Foto: Karin Tautz

Plus Der TSV Meitingen steckt vor dem Spiel gegen den FC Gundelfingen II in einer ganz schwierigen Situation, in die man eigentlich nie geraten wollte.

Von Oliver Reiser

Der TSV Meitingen steckt in der Ergebniskrise. Nach einer guten Vorbereitung gelangen den Lechtalern in den sieben Spielen nach der Winterpause der Fußball-Bezirksliga Nord lediglich zwei Siege. „Es schaut jetzt genau so aus, wie wir uns das nie gewünscht hatten“, lamentiert Trainer Denis Buja vor dem Heimspiel gegen den FC Gundelfingen II (Sonntag, 15 Uhr), das zu einem Kellerduell geworden ist.

Mit Ausnahme des 1:0 gegen den FC Günzburg und des 3:2 gegen Rain II kassierte das Team des Trainerduos Christoph Brückner/Denis Buja nämlich fünf Niederlagen. Auffällig dabei war, dass gegen den FC Horgau (0:1), TSV Hollenbach (1:2), VfR Neuburg (1:3), TSV Gersthofen (0:1) sowie den SC Griesbeckerzell (0:1) lediglich zwei eigene Treffer gelangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen