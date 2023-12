Der Herbertshofer Nachwuchs überzeugt

Karate-Kämpferin Adriana Zawada wird sogar für den Vergleichskampf der Bezirke nominiert.

Die Karate Nachwuchsliga des Bezirkes Schwaben beendet in Monheim die Saison 2023. Die Sportler von Shogun Meitingen freuten sich über zahlreiche Platzierungen in Kumite (Freikampf) und Kata (Formenlauf). Erste Plätze belegten Adriana Zawada, Anna Hurler, Marian Schuster und Markus Vogl. Auf dem zweiten Platz landete Bilge Kurt. Dritter wurden Marian Schuster, Sophia Pflugmacher und Anna Hurler, Timo Hurler erreichte Rang vier.

Dojoleiter Gottfried Schrag freute sich über den dritten Platz von Shogun Meitingen in der Vereinswertung hinter Monheim und Kempten. Aufgrund ihrer herausragenden Leistung wurde die Meitingerin Adriana Zawada für den Vergleichskampf der bayrischen Bezirke am 9. Dezember in Ebern durch den Bezirksleistungssportreferenten Thomas Brandtner nominiert. „Der gesamte Verein freut sich mit Adriana über diese besondere Ehre“, so Schrag. (AZ)