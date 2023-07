Landkreis Augsburg

vor 27 Min.

Der letzte Schuss sichert Gersthofens U13 den Pokaltitel

Plus Beim Landkreispokal der Junioren holt die U13 des TSV Gersthofen dank eines denkbar späten Tores Platz eins. Auch die U15 des TSV Neusäß jubelt.

Am Wochenende fanden auf der Anlage des TSV Königsbrunn die Finalspiele im Landkreispokal der E- bis B-Junioren statt, nachdem die der A-Junioren bereits vor Pfingsten ausgespielt worden waren.

U11, Spiel um Platz 3: TSG Stadtbergen – TSV Leitershofen 2:10. Den Auftakt machten die E-Junioren mit dem Spiel um Platz drei zwischen der TSG Stadtbergen und dem TSV Leitershofen. In der zwölften Minute ging Leitershofen mit 1:0 in Führung, innerhalb von acht Minuten erhöhte der TSV auf 4:0. In der zweiten Halbzeit bot sich fast das gleiche Bild, am Ende gewann Leitershofen mit 10:2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

