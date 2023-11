TSV Täfertingen bezwingt den SpitzenreiterFußball

Plus 5:3-Erfolg des TSV Täfertingen gegen den SC Biberbach bringt den spielfreien TSV Leitershofen auf einen Punkt heran.

In der Fußball-Kreisklasse-Nordwest konnte zum Rückrundenauftakt der TSV Täfertingen für eine Überraschung sorgen und bezwang den Spitzenreiter SC Biberbach mit 5:3. Zu einem 4:1-Heimsieg kam der SV Gablingen über den TSV Dinkelscherben II. Der VfR Foret feierte beim 1:0 gegen den TSV Steppach den sechsten Sieg in Folge.