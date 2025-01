Mehrere Medaillen und Vereinsrekorde für Auerbach/Streitheim

So ein großes Teilnehmerfeld hatten die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim noch selten erlebt. Über 1000 Teilnehmer aus 130 südbayerischen Vereinen, die über 2000 Meldungen abgaben, kämpften in der Linde-Leichtathletik-Sporthalle auf dem Olympiagelände in München, um die ersten Leichtathletiktitel in dieser Saison. Leider reichte es für das 16-köpfige Team der Auerbacher nicht für einen Titel, doch mit neun Podestplätzen konnte man sehr zufrieden sein.

Ein Gersthofer springt zum Rekord

Wichtig war für die mitgereisten Trainer der SpVgg Auerbach/Streitheim jedoch, die meisten ihrer Schützlinge konnten mit neuen persönlichen Bestleistungen glänzen. Allen voran in der Altersklasse der männlichen Jugend U20 der für Auerbach startende Gersthofer Maximilian Scheich. Der 19-jährige Modellathlet absolvierte im vergangenen Herbst erfolgreich seinen ersten Zehnkampf und möchte in dieser Disziplin heuer voll durchstarten. Deshalb versuchte er sich in München in herausfordernden Wettbewerben wie Stabhochsprung und Weitsprung und erzielte neue Bestleistungen und mit dem Stab sogar einen neuen Vereinsrekord mit 3,80 Meter. Dies war der vierte Rang, die Bronzemedaille verfehlte er nur auf Grund von mehreren Versuchen. Das gleiche Pech ereilte ihm bei seinem Rekord im Weitsprung. Hier sprang er mit 6,42 Meter als Dritter ebenfalls persönlichen Rekord, die Silbermedaille verfehlte er nur um einen Zentimeter. Als Zugabe startete er auch in 7,58 Sek über 60 m, hier sprintete sein Vereinskamerad Moritz Kunert mit 7,63 Sek. ins Ziel. Den Titel einer südbayerischen Vizemeisterin erkämpfte sich bei der weiblichen Jugend U20 Lena Stadler beim Diskuswurf mit 26,14 m, während in der Klasse U18 Anna Wiedemann in der gleichen Disziplin mit 28,48 m Dritte wurde.

Maximilian Scheichs 3,80 Meter bedeuteten einen neuen Vereinsrekord im Stabhochsprung. Foto: Privat

Mit einer Bronzemedaille und einem neuen Vereinsrekord durfte sich auch der 15-jährige Maximilian Tauber schmücken. Über 800 m blieben die Uhren bei ihm bei 2:13,05 Min. stehen, während in der Klasse M14, Maximilian Stegherr als Vierter in 2:38,95 Min. und Alexander Engler als Fünfter in 2:40,71 Min. die Ziellinie überquerte. Als bayerischer Meister im Hammerwurf konnte sich der 15-jährige Simon Stiastny im vergangenen Jahr auszeichnen. Doch auch mit der Kugel (10,30 m) und dem Diskus (32,38 m), zeigt er mit seinen beiden fünften Plätzen, dass heuer in Wurfwettbewerben mit ihm zu rechnen ist. In der gleiche Altersklasse M15 rundete Julian Storm mit seinem sechsten Rang im Weitsprung mit 4,92 m die Podestplätze ab. Große Teilnehmerfelder gab es vor allem über die Sprintstrecke über 60 m. So bewarben sich nicht weniger als 64 Läuferinnen in der Klasse W15 um die Medaillen. In diesem Mammutfeld auch Rebecca Hagner und Lena Strehler, die sich in den acht Vorläufen für das Finale qualifizieren wollten. Für das A-Finale reichte es nur knapp nicht, doch im B-Finale liefen Rebecca Hagner (8,42 Sek) und Lena Strehler (8,52 Sek) als Zweite, beziehungsweise Sechste ins Ziel. Auch die beiden Sprinterinnen bei den Frauen konnten voll überzeugen. So schaffte es Olivia Crosby (8,14 Sek) bis in den Zwischenlauf und Julia Bschorr lief in 8,49 Sekunden ein, während Maya Zimmer über 400 m in 69,69 Sek. Siebte wurde. (koh)