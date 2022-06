Nach über 20 Jahren: TSV Meitingen hat wieder ein Leichtathletik-Team

Plus Nach über 20 Jahren Auszeit hat der TSV Meitingen wieder eine Leichtathletik-Abteilung. Und diese ist bei ihrem ersten Wettkampf gleich doppelt erfolgreich.

In Meitingen endet nach über 20 Jahren die Ära des Leichtathletik-Stillstands. Noch vor dem Jahrtausendwechsel musste die Abteilung stillgelegt werden. „Es gab de facto kein Team mehr“, sagt Ingrid Blümel, die beim TSV als Trainerin tätig ist. Doch diese Zeit ist vorbei.