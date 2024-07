TSV Neusäß: Fünf Neuzugänge von 1860 München

Mit dem Abstieg aus der Kreisliga in der vergangenen Saison war der sportliche Tiefpunkt der vergangenen Jahre für den TSV Neusäß erreicht. Eigentlich war der TSV in den vergangenen Jahrzehnten eine feste Größe in der Bezirksliga, spielte zwischenzeitlich sogar von 2002-2005 in der Landesliga. Dieses Jahr werden die Neusäßer erst am 18. August im Lohwaldstadion gegen den SV Erlingen in die Kreisklasse Augsburg Nordwest starten. Sowohl die Mannschaft als auch das Trainerteam wurden nach dem Abstieg vom neuen Sportlichen Leiter Sven Cyganek komplett umgebaut.

