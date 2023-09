Radsport extrem

07.09.2023

Halluzinationen durch Schlafentzug

Sebastian Mayr on Fire. Der 41-jährige Bonstetter verpasste beim Race Across Austria über 1.500 Kilometer und 18.000 Höhenmeter nur um Haaresbreite den Sieg. Foto: Team Sebastian Mayr

Plus „Wer so etwas macht, muss bekloppt sein“, sagt Sebastian Mayr nach 1.500 Kilometer und 18.000 Höhenmeter beim Ultra-Radrennen rund um Österreich.

Von Heike Schröter und Oliver Reiser

Seine Frau hat ihn schon für bekloppt erklärt, als er im vergangenen Jahr an der Race Across Austria-Challenge mit 580 Kilometer und 7.000 Höhenmetern mitgefahren ist. In diesem Jahr nahm Sebastian Mayr mit seinem Betreuerteam die nächste Stufe dieses Wettbewerbs ins Visier: Das Race Across Austria 1500 mit 1.500 Kilometer und 18.000 Höhenmetern.

Warum man so etwas macht? „Ich weiß es auch nicht“, schüttelt der Bonstetter über sich selbst den Kopf. „Vielleicht ist es die Midlife Crisis?“, lacht der 41-jährige Vater von zwei Kindern (acht und elf Jahre), der in der IT-Branche aktiv ist. „Das spannende ist, dass man herausfindet, was der Körper leisten kann, und dass man Leistung relativ kontrolliert abrufen kann.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

