Ein Bonstetter macht große Sprünge

Wolfgang Puschak aus Bonstetten siegt mit Zirona Blue bei Bayernchampionat.

Richtig spannend wurde es auf Gut Ising am Chiemsee, als vor vollen Rängen die vierte und letzte Etappe des Bayernchampionats anstand. 22 Paare bewarben sich um den Sieg in dem schweren Springen der Klasse S** über 1,45m, neun Paare blieben fehlerfrei über dem schweren, aber fairen Parcours.

So musste man im Stechen schon alles geben, um vorne mitzumischen. Schließlich wurde das Ergebnis mit 1,5 multipliziert und in das Finalergebnis des Bayernchampionats 2023 des Springreiterclub Bayern hinzugerechnet.

Katharina Mock legte mit Pezi Baer eine fulminante Runde vor und setzte ihre Kollegen unter Druck. Das funktionierte, denn schon Maximilian Ziegler ärgerte sich über einen Abwurf, allerdings mit einer sehr schnellen Zeit. Dann kam Wolfgang Puschak, der seine Schimmelstute Zirona Blue gesattelt hatte. Er schlug Mock deutlich und setzte sich an die Spitze. Ob das schon reichen sollte? Dann hielt das Publikum den Atem an: Verena Haller flog nur so durch die Halle - Platz zwei mit Carry Anne mit 0,45s Abstand. Wolfgang Puschak und Zirona Blue siegten schließlich in der 4. Etappe des Bayernchampionats vor Verena Haller und Katharina Mock. Nun ging das große Rechnen los. (upu)