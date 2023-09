Ein Meitinger macht es spannend

Plus Maximilian Ziegler aus Meitingen siegt im Bayern-Championat in Karlsfeld und wirbelt damit vor der letzten Etappe das Gesamtranking durcheinander

Maximilian Ziegler schnappte sich die dritte Etappe des Bayernchampionats in Karlsfeld bei Dachau. Trotz der widrigen Umstände zeigte der Meitinger mit seiner Stute Quebek Z aus Familienzucht, dass man auf so gutem Reitplatzboden rasant um die Ecken sausen kann.

Von den 31 Teilnehmern waren 15 Paare fehlerfrei durch den Grundparcours des S** über 1,45m gekommen. Da hieß es, das Stechen sehr schnell anzusetzen, schließlich sagt das Reglement, dass nur elf der 15 Teilnehmer am Stechen platziert werden können. Und die Konkurrenz war groß. Neben dem international für Österreich reitenden Olympiasieger und Mannschafts- und Einzeleuropameister Max Kühner waren auch die Weltmeisterin im Springreiten von 2018, Simone Blum, und viele äußerst erfolgreich bayerische Springreiter/innen am Start.